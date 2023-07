Wit ‘marcelleke’ is populairste mode-item van de zomer

Een eenvoudig witte tanktop uit de collectie van modehuis Loewe is door webshop Lyst uitgeroepen tot hét mode-item van deze zomer. Ook andere luxemerken vallen voor het stuk, beter bekend als een marcelleke. En ook in betaalbare ketens kan je er niet naast kijken. De geschiedenis én aantrekkingskracht van het minimalistische design in een notendop.

Met een witte tanktop, beter bekend als een marcelleke, kun je niet veel misdoen. Op een broek, short of rok, onder een powersuit en zelfs boven een bikini: het matcht met bijna alles wat in je kleerkast hangt. Neigt een outfit te veel naar chic, dan maakt een marcelleke de look meteen sportiever. Niet te vergeten dat het een perfect canvas biedt om juwelen tot hun recht te laten komen.

Marcellekes zullen nog jaren het straatbeeld sieren. Dat voorspelt de Lyst index, een driemaandelijkse ranglijst van de populairste merken en producten in de modewereld, al twee jaar op rij. Vorig jaar in april waren zoekopdrachten naar witte tanktops met 184 procent gestegen in vergelijking met 2021. De ranglijst van dit jaar bevestigt de populariteit. Het witte anagram-marcelleke van modelabel Loewe (zie shopping onderaan) is zelfs uitgeroepen tot het populairste mode-item van deze zomer.

Marlon Brando in een door omstandigheden verscheurd marcelleke — © LMPC via Getty Images

Een beetje geschiedenis

Peperdure en betaalbare merken zijn sinds jaar en dag fan van het simpele, minimalistische stuk dat midden de 19de eeuw werd ontworpen als mouwloos, wollen maillot voor magazijniers van de Parijse Hallen. Op het eind van de 19de eeuw creëerde de Franse onderneming ‘Marcel’ het mouwloze T-shirt — vandaar de naam . Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte het deel uit van de outfit van de frontsoldaten. In de jaren ’50 brak het door als mannenmode-item nadat Marlon Brandon een wit exemplaar droeg in de film A streetcar named desire en prompt een stijlicoon en sekssymbool werd.

Fast forward naar de jaren ’90. Het Britse topmodel Kate Moss droeg in 1993 een tanktop op de British fashion awards en lanceerde het stuk zo ook binnen de vrouwenmode. Paris Hilton, Britney Spears werden er nadien ook regelmatig in gezien en Jennifer Lopez ging er in 2000 mee naar de VMA’s. Nog in het collectieve geheugen van nineties kids: de Mean Girls-scène waarin Rachel McAdam’s rondloopt in een witte tanktop... met gaten. Vandaag hebben topmodellen onder wie Bella Hadid en Kendall Jenner witte tanktops in hun kast. Ze dragen het kledingstuk bij voorkeur zonder beha, zo blijkt uit foto’s Instagram. Zelf ook investeren in een tanktop deluxe? Onze selectie vind je in onderstaande shopping.

SHOPPING:

Topje Loewe - 320 euro (uiterst links)

Top met parels Stella McCartney - 390 euro

Top, bovenste rij rechts, Bottega Veneta - 400 euro

Top, onderste rij links, Tommy Hilfiger, 130 euro

Top, onderste rij rechts, Weekend Max Mara - 144,95 euro