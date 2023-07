Dief valt door de mand door bodywarmer tijdens zomerse temperaturen

Een 33-jarige asielzoeker riskeert acht maanden cel na verschillende diefstallen van cosmetica in Kruidvat- en Colruytwinkels in Limburg. De man werd op heterdaad betrapt in Maaseik.

De dertiger moest zich verantwoorden voor verschillende diefstallen in mei en juni bij Kruidvat- en Colruytwinkels in Maasmechelen, Lanaken en Dilsen-Stokkem. Uiteindelijk werd hij op 29 juni door de winkeldetective van het Kruidvat in Maaseik opgemerkt. “De dief was ondertussen al uit de winkel verdwenen maar hij kon opgepakt worden in de buurt. Hij viel op omdat hij ondanks het warme weer een bodywarmer droeg”, aldus de Tongerse aanklager.

In de auto van de man werden heel wat cosmeticaproducten gevonden waardoor hij ook aan de andere diefstallen gelinkt kon worden. Zo haalde hij tijdens zijn rooftocht in de verschillende winkels onder andere 46 lippenstiften, make-up van L’Oréal en parfum uit de rekken.

Dezelfde tas

De diefstallen werden steeds gefilmd door camerabewaking. Toch gaf de dertiger niet meteen toe tijdens zijn verhoor door de Tongerse rechter. “Ik ben in die winkels geweest, maar ik heb niets gestolen”, sprak hij. De rechter wees hem vervolgens op de beelden waarop te zien is hoe hij de producten uit de rekken nam en in zijn tas stopte. “U hebt vandaag zelfs exact dezelfde tas bij u als op de beelden”, aldus de rechter. De man stelde zijn verklaring bij en wees op zijn psychische problemen waardoor hij zich niet meer kan herinneren wat er gebeurd is.

De Tongerse procureur eist een celstraf van acht maanden en een geldboete van 400 euro. “Hij heeft al eens een minnelijke schikking gehad voor een eerdere diefstal”, klonk het.

Vonnis volgt op 5 september.