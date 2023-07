Brussel

Parlementsleden van Open Vld en N-VA dienen vandaag zelf een decreet in over stikstof. Dezelfde tekst als het ontwerp van de regering. “Zo kunnen we zes à acht maanden tijd winnen”, zegt Steven Coenegrachts (Open Vld). Cd&v wordt (tijdelijk) buitenspel gezet, maar krijgt tegelijk ook een toegeving: de strenge ministeriële instructie van Zuhal Demir (N-VA) wordt meteen ingetrokken.