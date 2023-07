Dirk overhandigde de cheque tijdens een jeugdkamp van To Walk Again op be-Mine. — © Zahra Boufker

Beringen

Donderdag kwam er officieel een einde aan Dirks bijzondere fietsavontuur dat op 1 januari 2022 begon. Hij doorkruiste 581 Belgische gemeenten in 581 dagen en zamelde zo 7.400 euro in. De opbrengst overhandigde hij tijdens een van de vakantiekampen van To Walk Again op be-Mine.