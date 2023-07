Lorena Wiebes verlaat Tour de France Femmes met maagproblemen, nu mag Kopecky sprinten voor SD Worx

De Nederlandse Lorena Wiebes (SD Worx) verschijnt donderdag niet meer aan de start van de vijfde etappe in de Tour de France Femmes. Ze sukkelt met maagproblemen. Meer dan waarschijnlijk zal SD Worx nu de kaart van Lotte Kopecky trekken in de etappes van vandaag en morgen.

De 24-jarige Wiebes won deze week de derde etappe en werd tweede in de eerste etappe, achter haar teamgenote Lotte Kopecky. Zij veroverde er de gele leiderstrui, die nog steeds in haar bezit is. Europees kampioene Wiebes stond 99ste op ruim een half uur van Kopecky.

“Het is heel jammer. De twee komende ritten zijn mogelijke massasprints en wij zijn de snelste dame in het peloton kwijt”, reageert geletruidraagster Lotte Kopecky voor de start van de vijfde etappe op het forfait van haar teamgenote.

In de vijfde rit leggen de rensters 126,1 km af van Onet-le-Château naar Albi. Ze krijgen een heuvelachtig parcours voorgeschoteld met drie gecategoriseerde hellingen, maar de laatste 25 kilometer zijn vlak en dalend. Mogelijk wordt er dus opnieuw gesprint.

“Maar wij zullen daar niet op aansturen”, zegt Kopecky. “Met het begin van de etappe vandaag en de vermoeide benen die er na gisteren zeker zullen zijn, is een ontsnapping ook wel mogelijk. Het hoofddoel blijft Demi (Vollering) uit de problemen te houden. Als het een massaspurt wordt, dan behoud ik sowieso geel en zal ik mij wel mengen. En als er een groep weg is die geen gevaar vormt voor Demi, gaan we niet panikeren.”