Kylie Jenner geeft voor het eerst toe dat ze haar borsten liet vergroten (en daar heeft ze spijt van)

“Enkel fillers”, klonk het eerder al in het derde seizoen van The Kardashians. In de laatste aflevering, tijdens de seizoensfinale die donderdag uit komt, geeft het jongere zusje van Kim Kardashian toe dat ze iets meer heeft laten doen. Op 19-jarige leeftijd zou ze namelijk haar borsten hebben laten vergroten, een beslissing waar ze spijt van heeft.

“Je weet ook dat ik mijn borsten heb laten doen voor Stormi”, vertelt Jenner aan haar beste vriendin Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou. “In de eerste zes maanden van mijn zwangerschap - want ik dacht niet dat ik dan al moeder zou worden - waren ze nog aan het genezen. Ik had prachtige natuurlijke borsten. De perfecte grootte. Ik wou dat ik het nooit had laten doen”, zegt ze.

Schuld van de maandstonden

“Ik zou iedereen die erover nadenkt aanraden om te wachten tot nadat je een kind hebt gehad”, aldus Kylie die toegeeft dat haar kijk op plastische chirurgie veranderd is nu ze mama is. “Ik heb een dochter en ik zou er kapot van zijn als ze op haar negentiende haar lichaam zou willen veranderen. Ik bedoel, ze is het mooiste wezen ooit. Ik wil de beste moeder en het beste voorbeeld zijn voor haar. Ik wou dat ik zoal haar was, dan zou ik het allemaal anders doen. Ik zou helemaal niets veranderen”.

Al jaren wordt er gespeculeerd over mogelijke plastische chirurgie, bij zowel Kylie als bij haar vier andere zussen. In 2015, Kylie was toen net 18, werd al gespeculeerd dat ze haar borsten had laten vergroten. Dat werd altijd ontkend. “Neen mensen, ik heb geen borstimplantaten. Iedereen is daardoor geobsedeerd. De waarheid is dat ik ben bijgekomen en dat mijn lichaam is veranderd. Ik ben absoluut voller geworden”, klonk het toen. In 2016 gaf ze haar maandstonden de schuld van haar grotere borsten: “Het is dat moment van de maand”, schreef ze toen op Twitter.

