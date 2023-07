Superfan Ludo wil 2.000 Rode Duivels-fans in Oostenrijk krijgen, en daar is een goede reden voor: “Die ‘geboortematch’ móeten we vieren”

Blankenberge

Tweeduizend Rode Duivels-fans in het stadion krijgen voor Oostenrijk-België: dat is het doel van ‘1895’ én superfan Ludo Rollenberg (61) uit Blankenberge. En daar is een goede reden voor. Exact twaalf jaar geleden werd de fanclub boven het doopvont gehouden in... Wenen. Vandaag telt ze meer dan 11.000 leden. “Het vuur rond de nationale ploeg moet blijven branden”, zegt Ludo.