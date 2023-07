Mark Cavendish praat openlijk over zijn depressies in eigen Netflix-documentaire: “Ik vroeg mij constant af of ik gek aan het worden was”

Mark Cavendish (38) spreekt in de Netflix-documentaire ‘Mark Cavendish: Never Enough’ openlijk over de seizoenen 2018 en 2019. De Brit sukkelde in die periode met het virus van Epstein-Barr en dat dreef hem naar een zware depressie. De documentaire wordt gelanceerd op twee augustus.

Cavendish is momenteel herstellende van een sleutelbeenbreuk, opgelopen bij een valpartij in de Ronde van Frankrijk. De 34-voudige ritwinnaar was afgelopen zondag wel in Parijs voor de slotetappe. Vermoedelijk is er met Astana-manager Alexander Vinokourov ook gesproken over een nieuw contract voor één jaar. Het was de bedoeling dat Cavendish aan het eind van dit seizoen zou stoppen maar door zijn pijnlijke exit uit de Tour zou hij er toch nog een jaar aan toe willen voegen.

In zijn documentaire belicht Cavendish open en bloot zijn twee horrorseizoenen als gevolg van het virus van Epstein-Barr en de bijhorende strijd om terug te keren op het hoogste niveau. “Je gaat niet zomaar van één van de beste sprinters van de wereld tot niets”, vertelt Cavendish. “Hoe kon dit gebeuren? Het leidde tot stress thuis, ik was een nachtmerrie om mee samen te wonen. Ik had niets, ik wilde niets, ik deed niets en ik voelde niets.”

De Brit neemt openlijk het woord depressie in de mond. “Je bent gewoon leeg, je voelt je waardeloos. Ik had niet de kracht om mens, vader, vriend of echtgenoot te zijn. Ik vroeg mij constant af of ik gek aan het worden was, ik wilde weten wat er fout liep met mij.”

Net niet opgenomen in ziekenhuis

Cavendish besloot medische hulp te zoeken bij dokter Helge Riepenhof, zijn voormalige teamarts bij T-Mobile. Ook David Spindler, een cognitief neurowetenschapper met wie Cav bij Dimension Data werkte, trad op de voorgrond. “Ik zorgde er op het nippertje voor dat hij niet in het ziekenhuis moest worden opgenomen”, aldus Spindler. “Peta (echtgenote Cavendish, red) maakte zich grote zorgen. Mark vroeg zich constant af of zijn leven nog de moeite waard was om geleefd te worden.”

Cavendish krabbelde overeind en beleefde nieuwe hoogtepunten toen hij in 2021 voor Deceuninck - Quick-Step opnieuw vier etappes won in de Tour de France. Dat bracht hem op een totaal van 34, evenveel als Eddy Merckx.

De documentaire belicht uiteraard ook de hoogtepunten van zijn carrière, zoals de wereldtitel in Kopenhagen in 2011. Of de Tour van 2012 aan de zijde van Bradley Wiggins. Naast Cavendish komen ondermeer zijn echtgenote Peta, voormalige ploegmaten Bernard Eisel, Mark Renshaw en Peter Kennaugh maar ook ploegleiders als Rolf Aldag.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be