Prins Harry kan rechtszaak starten tegen uitgever The Sun

Volgens de 38-jarige prins was hij het doelwit van journalisten en privédetectives in dienst van News Group Newspapers (NGN). Hij spande een rechtszaak aan met het oog op een schadevergoeding. Tijdens een hoorzitting in april betoogde NGN dat de zaak zonder voorwerp is wegens verjaard. De uitgever ontkent de beschuldigingen daarnaast met klem.

Een rechter oordeelde donderdag dat er wel degelijk grond is voor een rechtszaak tegen NGN. Harry kan de uitgever voor de rechter slepen, onder meer wegens het vermeende beroep op privédetectives om informatie over hem in te winnen.

De prins beweert echter ook dat zijn telefoon door NGN werd gehackt, maar dat element kan hij niet naar voren brengen in een rechtbank. Hetzelfde geldt voor een “geheime overeenkomst” tussen de koninklijke familie en de top van het bedrijf waarvan Harry het bestaan beweert.

Een woordvoerder van NGN spreekt bij de Britse openbare omroep BBC van een “belangrijke overwinning voor het bedrijf”.

Prins Harry trok de afgelopen maanden meermaals juridisch ten strijde tegen tabloids die zijn privacy en die van zijn familie zouden hebben geschonden. De rechtszaak tegen NGN zou in januari van volgend jaar van start kunnen gaan.