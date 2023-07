Zwangere bestuurster en twee kinderen naar ziekenhuis na zware crash

Op de Gentseweg in Beveren deed zich donderdagvoormiddag rond 11 uur een zwaar verkeersongeval voor. Een vrouw, die zwanger was, en twee kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw was met haar wagen in de richting van Beveren aan het rijden toen ze op het stuk tussen Motel Beveren en het kruispunt Vijfstraten de controle over het stuur verloor. Ze raakte een dikke boom langs de kant van de weg en daarop belandde ze met haar voertuig op de oprit van een aanpalende woning. Ze botste er tegen een geparkeerd voertuig om nadien door een haag en een afsluiting op een aanpalend veld tot stilstand te komen.

Naast de bestuurster, die zwanger was, raakten ook twee inzittende kinderen gewond. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk lag het watergladde wegdek aan de oorzaak van het ongeval.

Het voertuig werd compleet vernield, de drie inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht. — © ypw