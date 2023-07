Weg met vanille, kaarsen met tomatengeur zijn hype op Tiktok

Wat ruik je meestal als je verse bolognaisesaus maakt of rondstruint op een zuiders marktje? Juist ja, tomaten. Als het aan Tiktok ligt, dan is tomatengeur the next best thing in huis. Niet dat je daarvoor de hele tijd moet staan koken… Steeds meer interieurmerken voegen kaarsen met het specifieke aroma toe aan hun gamma. Of je er honger van krijgt, valt af te wachten.

Wanneeer er op Tiktok een trend circuleert — de hashtag tomato girl summer heeft meer dan 6 miljoen hits — frons je in de meerderheid van de gevallen je wenkbrauwen en ga je vervolgens weer verder met je leven. Wanneer Vogue en Harper’s bazaar zich mengen in het debat en hele artikels wijden aan de hype, in dit geval de opkomst van producten met tomatengeur, weet je: dit is serieus.

Maar wat is een ‘tomato girl’ dan? Een jongedame die leeft volgens de tomato girl-esthetiek durft weleens een prairiejurk te dragen en haar lokken losjes op te steken met een zijden sjaal. Dan is ze klaar om te gaan slenteren langs kraampjes van een lokale markt in Italië, Spanje of een ander zuiders land. Daar zoekt ze naar streekproducten om te koken of een heerlijk aperitief te maken. Het feest wordt helemaal compleet als ze ook een kaars met tomatengeur vindt. (Lees verder onder de video)

Die kans is zo stilaan behoorlijk groot. Want merken brengen massaal kaarsen, verstuivers en zelfs schoonheidsproducten uit met tomaten als basis. Modehuizen zijn al mee. “Boerengeuren vergroten de zintuiglijke mogelijkheden”, aldus Núria Cruelles, parfumeur bij Loewe. In 2020 bracht het label voor het eerst zijn tomato leaves-collectie uit, een reeks kaarsen en een kamerspray die inspiratie put uit lokale markten en spelen in de (moes)tuin.

“Het is een eenvoudige manier om de geneugten van buiten naar binnen te halen”, vindt Ciello Tuazon van parfumhuis Malin + Goetz. Ook bij Flamingo Estate zijn ze lyrisch over hun kaars, gewijd aan de vrucht. “In het begin ruik je groen en het aardse karakter van een tomaat. Naarmate ze brandt, wordt het geurspel complexer met lagen die gepeperd en fris zijn. Accenten van basilicum en zwarte peper doen je de decadentie ervaren van een zomerfeest in een Siciliaanse tuin.” (Shopping onder de foto van Billie Eilish als tomato girl)

SHOPPING:

Kaars Diptyque - 58 euro

Kaars Loewe - 85 euro

Geurstokjes Jo Malone - 120 euro

Kaars Malin + Goetz - 58 euro

Kaars Flamingo estate - 58 dollar (52 euro)