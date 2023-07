Overlijden van Sinéad O’ Conner wordt niet als verdacht beschouwd

Sinéad O’ Connor wordt in haar huis in Londen gevonden en werd ter plaatse door verklaard. Volgens de politie zou haar overlijden niet als verdacht beschouwd worden.

“De nabestaanden van de 56-jarige zijn op de hoogte gesteld en haar dood wordt niet als verdacht beschouwd. Er wordt nu een dossier voorbereid voor de lijkschouwer”, klinkt het in een verklaring van de Metropolitan Police.

‘“De politie werd op woensdag 26 juli om 11.18 uur gebeld over een melding van een vrouw die niet meer op haar benen stond op een woonadres in de wijk SE24. Agenten gingen ter plaatse. Een 56-jarige vrouw werd ter plaatse dood verklaard.” De 56-jarige zangeres was enkele weken eerder verhuisd naar de stad die ze “haar thuis” noemde.

LEES OOK. Sinéad O’Connor (56), de zangeres die haar leven lang de ene tragedie na de andere moest verwerken

O’Connor was bij velen vooral bekend voor haar nummer Nothing Compares 2 U uit 1990 dat van haar - mede dankzij de iconische videoclip - een wereldster maakt. Gisteren zei haar familie dat ze “kapot van verdriet” waren van de dood van “onze geliefde Sinéad”.