Riemstse Emma Tulumello (15) pakt goud op WK karate in Schotland

Van 13 tot en met 16 juli vond in Dundee in Schotland het wereldkampioenschap karate voor alle leeftijden plaats. Broer en zus Tulumello uit Millen namen er deel. De inspanningen werden ook dit keer weer beloond.

© Miet Debay

Emma (15) beoefent deze sport dit jaar exact tien jaar, haar broer Sacha (13) doet aan karate sinds 2015. Ze trainen vier keer per week bij Dokaïdo Karate Club in het Luikse Oupeye. Maar wanneer er een kampioenschap aankomt, trainen ze nog een keertje per week extra op zondag.

Emma wist de voorbije jaren al heel wat medailles te veroveren. Nu behaalde ze brons in haar categorie (15 jaar en 60-65 kg) in kumite – een onderdeel van karate waarin men met een tegenstander vecht. In de categorie ‘open’ (alle gewichten per leeftijdscategorie) behaalde Emma zelfs goud. In het onderdeel de kata - is een vaste reeks bewegingen waarmee de karateka een gevecht uitbeeldt tegen een denkbeeldige tegenstander – werd ze 16de op een totaal van 76 deelnemers. Ook Emma's broer Sacha deed het niet slecht op het wereldkampioenschap en deed er heel wat ervaringen op.

Emma behaalde in mei de zwarte riem in het onderdeel kata en ze is zich aan het voorbereiden voor het Europees kampioenschap in Antibes in Frankrijk dat zal doorgaan van 16 tot en met 19 november. Ook daar zal ze haar beste beentje voorzetten en proberen om weer een (gouden) medaille weg te kapen.