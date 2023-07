Hasselt

In de nacht van woensdag op donderdag hebben dieven geprobeerd een plofkraak te plegen op de Batopin-geldautomaten aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. Daar baat Hasseltse horecaondernemer Maxim Willems een pas vernieuwde zaak uit. “Er is flink wat schade”, zegt hij.