Thuisblijven bij regenweer? Met deze vijftien uittips maak je zelfs een kwakkelzomer onvergetelijk

1. Waag een plons in een zwemparadijs

Waar tel je het minste geld neer voor een namiddagje zwemmen? Wij namen een virtuele duik in elk Limburgs zwemparadijs en maakten de rekening: in het goedkoopste subtropisch zwembad betaal je bijna vier keer minder dan in het duurste.

2. Laat je verbeelding de vrije loop bij het LEGO Discovery Centre

Ben jij een echte LEGO-liefhebber? Dan is een bezoekje aan het LEGO Discovery Centre in Brussel zeker iets voor jou. Hier word jij ondergedompeld tussen meer dan twee miljoen blokjes verdeeld over twaalf ruimtes. Laat je verbeelding de vrije loop en bouw aan je eigen avontuur. Verder maak je ook kennis met de Master Model Builders die jou laten zien hoe je een echte pro wordt in het ontrafelen van de bouwsets.

Docks Bruxsel, Lambermontlaan 1 in Brussel. Basistarief: 25,50 euro. Info en tickets: www.legodiscoverycentre.com/brussels/

3. Gooi een strike (of spare) op de bowlingbaan

Waar tast je het minst diep in je buidel om een potje te bowlen? Wij wierpen virtueel een strike in elke Limburgse bowlingbaan en telden heel uiteenlopende rekeningen: een uur spelen met drie personen in de goedkoopste bowling kost bijna 25 euro minder dan in de duurste.

4. Stap een ongeziene wereld vol lichtkunst binnen

Bij Motion Imagination Experience in Eindhoven stap je een nieuwe, ongeziene wereld binnen. Het is het resultaat van een samenwerking tussen 3D-ontwerpers, lichtkunstenaars, interactieve designers, componisten, storytellers, programmeurs en audiovisuele specialisten. Beelden, kleuren, geluiden en immense vloerprojecties vormen de basis van dit bijzonder museum waar verbeelding centraal staat.

Piazza 64 in Eindhoven (Nederland). Basistarief: 15 euro. Info en tickets: https://motionexperience.nl/

5. Laat je mini’s ravotten in de binnenspeeltuin

In welke Limburgse binnenspeeltuin ben je het goedkoopst af? Wij gingen virtueel ravotten – én eten en drinken - in zeven Limburgse speelparadijzen en maakten de rekening. Opvallend: in de duurste binnenspeeltuin tel je bijna twee keer zoveel neer als in de goedkoopste.

6. Ontdek het kleurrijke werk van Daniel Buren

Tot en met 15 oktober waan je je te midden van hedendaagse kunst in het treinstation van Luik-Guillemins. Het vormt namelijk het decor van het kleurrijke en indrukwekkende werk van de Franse kunstenaar Daniel Buren. De kunst sluit naadloos aan bij de bouwstijl van Santiago Calatrava en de verandering van het daglicht, het tijdstip van de dag en de seizoenen brengen het werk tot leven.

Treinstation Luik-Guillemins in Luik. De toegang met audiotour is gratis. Info: www.colorexperience.be/nl/

7. Zak onderuit in de cinema voor een avondje Barbie of Oppenheimer

Barbenheimer. Het is al enkele weken een internetfenomeen, maar vorige week was het eindelijk zover. Barbie en Oppenheimer, de twee meest ambitieuze films van het jaar verschijnen tegelijkertijd in de bioscoop. Maar naar welke film moet je gaan kijken? Kleurt de zomerbioscooptrofee roze of gaat ie toch naar Christopher Nolan?

8. Bezoek het schattigste konijntje van de Lage Landen

In het Nijntje Museum in Utrecht kom je terecht in een kleurrijke wereld rond het schattig wit konijntje en haar vriendjes. Net zoals creator Dick Bruna het ooit zei (“Ik geef ieder kind de ruimte zijn eigen fantasie in te vullen”) is dit museum een ontdekkingsplek voor de allerkleinsten. Het museum is bovendien net verbouwd en maar liefst dubbel zo groot. Kom jij Nijntje Pluis, Boris Beer, Knorretje en Snuffie snel dag zeggen?

Agnietenstraat 2 in Utrecht (Nederland). Basistarief: 8 euro. Info en tickets: www.nijntjemuseum.nl

9. Duik in de kleurrijke onderwaterwereld van Villa Verbeelding

Voor een frisse zeebries en deinende golven moet je de komende maanden in Villa Verbeelding in Hasselt zijn. Wij doken in primeur in de kleurrijke wereld onder - maar ook net boven - het woeste wateroppervlak.

10. Reis naar de maan in het Euro Space Center

Een trip naar de maan, rondwandelen op Mars of je gewichtsloos voelen in een astronautenpak. Het is niet voor iedereen weggelegd om met een racket doorheen het universum te reizen, maar bij het Euro Space Center in Luxemburg krijg je die kans wel. De rit naar dit pretpark duurt vanuit Limburg iets langer dan een uur, maar is zeker de moeite waard als je zelf ook eens een astronautentraining wil meemaken.

Devant les Hêtres 1 in Libin (Luxemburg). Basistarief: 33 euro. Info en tickets: www.eurospacecenter.be/nl/

11. Ontdek straffe verhalen van jonge kunstenaars in C-mine

Wagner-baas Yevgeny Prigozhin draaide zich om, 200 kilometer voor Moskou. Arrivederci coup. Maar achttien - vooral jonge - kunstenaars slagen er wél in om de boel over te pakken: de hele zomer lang hijsen ze hun vlag in C-mine in Genk én ze exposeren en slapen er.

12. Trek naar het wetenschapsmuseum SPARKOH!

Heb je een hart voor wetenschap en technologie en wil je dat ook aan je kinderen doorgeven? Dan kan je een speelse maar toch zeer leerrijke uitstap inplannen bij SPARKOH! in Henegouwen. Dit wetenschapsmuseum biedt 12.000 m² aan indooractiviteiten en 6.000 m² aan outdooractiviteiten voor het hele gezin. Denk maar aan een tentoonstelling over chemie, een spektakelzaal of een steenberg om te wandelen.

Rue de Mons 3 in Frameries. Basistarief: 20 euro. Info en tickets: https://sparkoh.be/nl/

13. Luister naar vrouwenpraat in Alden Biesen

Eeuwenlang was de waterburcht van Alden Biesen in Bilzen een mannenbastion. Dat is nu niet meer het geval en al helemaal niet met de zomerexpo ‘Beeld - Vrouwen aan het woord’.

14. Bewonder de expo Animalia bij Train World

Om de strijd tegen de klimaatverandering en de mogelijkheid tot duurzame mobiliteit in de kijker te zetten, heeft Train World in Brussel de handen in elkaar geslagen met dierenbeeldhouwer Pierre-Yves Renkin. Tussen de oude treinen en locomotieven vind je zo allerlei diersculpturen, denk maar aan leeuwen, giraffen en dolfijnen. Ook thema’s als het behoud van de biodiversiteit en de opwarming van de aarde komen aan bod.

Prinses Elisabethplein 5 in Brussel. Basistarief: 15 euro. Info en tickets: www.trainworld.be/en/exhibition-animalia

15. Maak nieuwe vriendjes bij Robotland

Wil je je kinderen ook tijdens de vakantie iets bijleren? Dan is dit technologie- en funpark in het Antwerpse Essen de ideale plek om spelend te leren. Kruip in de cockpit van een vliegtuig, bestuur een kraan, vlieg rond met een drone of ontdek de VR-wereld van dichtbij. En voor de echte waaghalzen die graag de adrenaline voelen stromen, staat de robotcoaster ook al klaar.

Hemelrijk 36 in Essen. Basistarief: 15 euro. Info en tickets: www.robotland.tv