Drie sportclubs krijgen elk 23.000 euro van stad Genk

De subsidies kaderen in het nieuw subsidiereglement ‘topsport’ dat de gemeenteraad eind vorig jaar goedkeurde. “Met de extra middelen kunnen de clubs hun atleten professioneel opleiden en begeleiden”, zegt schepen van Sport Kathleen Parthoens (cd&v). “Daarnaast zouden we ook graag zien dat de verenigingen meer naar buiten treden en ook samenwerkingsverbanden opzetten met lokale partners zoals andere verenigingen en scholen. We hopen zo jongeren aan te moedigen om hun sportieve grenzen te verleggen.” (cn)