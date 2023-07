Palestijnse tiener komt om tijdens Israëlische operatie op Westelijke Jordaanoever

Tijdens een Israëlische militaire operatie op de Westelijke Jordaanoever is in de nacht van woensdag op donderdag een 14-jarige Palestijn om het leven gekomen. Dat heeft het Palestijnse ministerie van Gezondheid donderdag aangekondigd.

Het incident deed zich voor in Qalqilya, een stadje in het noorden van de Westelijke Jordaanoever dat sinds 1967 door Israël wordt bezet. Volgens de Palestijnen vielen Israëlische militairen de wijk Naqar in het westen van de stad aan en resulteerde dat in schermutselingen met de inwoners. De tiener kreeg een kogel in het hoofd en overleed aan zijn verwondingen, zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid.

Volgens het Israëlische leger worden de feiten nog onderzocht. Tel Aviv spreekt van een “antiterreuroperatie” in de stad, waarna “gewelddadige rellen” uitbraken. De relschoppers gooiden met stenen en molotovcocktails naar de Israëlische strijdkrachten die vervolgens schoten losten in de lucht om de zaken te kalmeren, zegt het leger.

Dinsdag en woensdag kwamen in de stad Nablus, ook op de Westelijke Jordaanoever, al vier Palestijnen om het leven bij confrontaties met het Israëlische leger. Sinds begin dit jaar vonden al meer dan 230 mensen de dood bij dergelijk geweld. Het gaat om minstens 203 Palestijnen, 27 Israëli’s, een Oekraïense en een Italiaan.