Arendonk, Mol

Marvin Van Rooy (29) uit Arendonk werd maandagavond het slachtoffer van een autodiefstal. Sterker nog, zijn amper vijftien maanden oude Mercedes met gepersonaliseerde nummerplaat belandde zelfs in het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in Mol. “Toen de politie me ’s nachts belde, wist ik niet eens dat mijn auto weg was”, vertelt hij.