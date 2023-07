Speler Mönchengladbach getroffen door lymfeklierkanker, vooruitzichten zijn positief

De ziekte is door de artsen in een erg vroeg stadium ontdekt en is met medicijnen heel goed te behandelen en te genezen, stelt het team. “Het is heel waarschijnlijk dat hij volledig zal herstellen en een normaal leven inclusief profvoetbal mogelijk is.”

Volgens sportief manager Roland Virkus zal Gladbach “er alles voor doen zodat Stevie de best mogelijke behandeling krijgt”. “Wij wensen hem en zijn familie veel moed en optimisme toe in de strijd tegen deze ziekte.”

De 30-jarige Lainer speelt sinds 2019 voor Mönchengladbach, vorig seizoen tiende in de Bundesliga. De rechtsachter kwam sindsdien al 125 keer in actie voor de Duitsers (4 goals, 13 assists). Voor de Oostenrijkse nationale ploeg telt Lainer 38 caps (2 goals). Zijn voorlopig laatste interland was de Nations Leaguematch tegen Kroatië in september 2022. Voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen België vorige maand in het Koning Boudewijnstadion (1-1) was hij niet geselecteerd.