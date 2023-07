Tijdelijke verhuis van vrede- en politiegerecht in Genk is ingezet

Zes jaar geleden besloot Robert Stas, voorzitter van Limburgse politierechters, al eens om het gebouw te sluiten. Ook toen al omwille van de krakkemikkige toestand ervan. Er werden weliswaar herstellingswerken uitgevoerd, maar de globale toestand bleef ondermaats. De spreekwoordelijke druppel viel vorige week, toen na een hevige regenval water doorsijpelde tot in de hoofdkast van de elektriciteit, met een fikse kortsluiting als gevolg.

Medewerkers van politie- en vredegerecht hebben donderdagochtend de dossiers overgebracht naar Bilzen en Tongeren om ze daar of thuis verder af te handelen. — © CN

De panne leidde ertoe dat de medewerkers noodgedwongen het werk moesten neerleggen. Om de veiligheid van de medewerkers te garanderen en de continuïteit van de diensten te verzekeren besliste Stas om het gebouw opnieuw te sluiten. Er zat niets anders op dan tijdelijk te verhuizen. Het vredegerecht wijkt uit naar Bilzen, de politierechtbank verhuist tijdelijk naar Tongeren. De overbrenging werd donderdagochtend ingezet. Het gaat dan vooral om dossiers die nog afgehandeld moeten worden. Daarvoor werden de persoonlijke wagens van medewerkers en een busje van justitie gebruikt.

Vervelend

Dat de vakantiezittingen voor de politierechtbank al zijn afgerond, is een geluk bij een ongeluk. Nieuwe dossiers worden bij de medewerkers thuis of op hun nieuwe tijdelijke locatie afgewerkt. “Voor de mensen is het wel vervelend dat ze tijdelijk niet in Genk terechtkunnen”, zegt een van de medewerkers. “In die zin hopen we dat het allemaal snel achter de rug is en we onze diensten weer normaal kunnen aanbieden.”

De politierechtbank is enkel bereikbaar per post (Kielenstraat 22/2, 3700 Tongeren) of via mail (politierechtbank.genk@just.fgov.be). Op het adres in Tongeren kunnen enkel rijbewijzen neergelegd of afgehaald worden. Ook het vredegerecht is enkel bereikbaar per post (Brugstraat 2, 3740 Bilzen) of via mail (vred.genk@just.fgov.be). Wanneer het bestaande gebouw aan de Dieplaan in Genk weer in gebruik genomen kan worden, is voorlopig nog niet duidelijk. (cn)