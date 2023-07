Belg is niet happig op ‘onbeperkt verlof’

Eindeloos vakantie: een droom?

Als werknemer heb je – al naargelang je gewerkte arbeidsdagen - wettelijk recht op een aantal betaalde vakantiedagen. Voor de één meer dan genoeg, voor de ander dan weer veel te weinig. Maar zou de mogelijkheid om onbeperkt verlof te nemen ons écht gelukkiger maken?

Niet noodzakelijk: de gemiddelde Belg is op zich best tevreden met zijn of haar vakantiedagen, dat blijkt alvast uit een Europese studie van SD Worx.

De nuchtere Belg

De gemiddelde Belgische werknemer is redelijk nuchter en realistisch. Hij of zij heeft idealiter zo’n 14 aansluitende vakantiedagen nodig om te herbronnen en zich terug op te laden.

Het concept “onbeperkt betaald verlof” mag dan wel aantrekkelijk lijken, in de praktijk zou er niet zoveel veranderen. Zo zou slechts 21% van de ondervraagde werknemers effectief van plan zijn om ongelimiteerd verlof op te nemen.

Lees ook: Het Nederlandse vitaliteitsverlof onder de loep

Voor 36% mag het best wel iets meer zijn maar ook niet overdreven. Nog eens 36% is op zich wel tevreden van het huidig aantal vakantiedagen, voor hen zou er in de praktijk dus niks veranderen. 16% geeft zelfs te kennen helemaal niet geïnteresseerd te zijn.

Hoe zit het in de rest van Europa?

Onze realistische en nuchtere houding kan dan wel typisch Belgisch lijken, in vergelijking met de rest van Europa zijn we toch niet zo uitzonderlijk.

Volgens de resultaten van de studie klinkt “onbeperkt verlof” maar voor 48% van de Europese werknemers als muziek in de oren. Vooral Kroatische, Poolse en Spaanse werknemers zien dat wel zitten. Belgische en Ierse werknemers zijn dan weer het minst overtuigd van het idee.

Droom versus werkelijkheid

Zoals te verwachten valt, staan niet alle werkgevers te springen om dit systeem in te voeren. Niet alleen is het praktisch niet altijd mogelijk, ook juridisch kan het voor de nodige uitdagingen zorgen.

Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer bij SD Worx: “Het is niet dat iedereen eindeloos vakantie wil. De meeste werknemers zijn hier zeer realistisch in. Zowel werknemers als werkgevers hebben eerder een gematigde kijk op onbeperkte vakantietijd.

Juridisch zijn er zeker beperkingen omwille van wetgeving over bv. feestdagen, nachtarbeid en maximale arbeidsduur: je kan al het werk niet plots presteren op zes maanden of om het even wanneer.

Mogelijk speelt ook een psychologisch effect mee: werken geeft mensen een zinvolle invulling, kansen om zich te ontwikkelen en bij te leren en het brengt mensen samen.”

Het goede nieuws is dat 2 op de 3 Belgische werknemers binnen de week verlof kunnen aanvragen. 1 op de 3 zelfs nog de dag zelf. Of hoe een spontane snipperdag toch ook wel voor een kortstondig vakantiegevoel kan zorgen.

Bron Jobat.be