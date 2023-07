“Johnny Depp bewusteloos gevonden op hotelkamer”: waarom concert op laatste moment werd geannuleerd

© Kris Van Exel

De arena in Boedapest zat bomvol uitzinnige fans, sommigen hadden honderden kilometers afgelegd om hun idolen in levenden lijve te zien. Maar dan werd plots de show geannuleerd. “We houden van en waarderen alle fans die van ver zijn gekomen om ons te zien optreden en het spijt ons oprecht”, klonk het toen in een statement op de website van ‘Hollywood Vampires’.

Volgens de Spaanse krant Marca werd Johnny Depp een uur voorafgaand aan het optreden dronken op straat gezien. De krant schrijft dat hij bewusteloos in zijn hotelkamer lag. Zijn toestand was zo dusdanig erg, dat hij zelfs ‘medische hulp’ nodig had.

De show die nadien in Slovakije zou plaatsvinden, werd ook geannuleerd. Deze keer met de reden dat de zaal “onveilig” zou zijn geweest. “Toen we vandaag aankwamen op de locatie in Slovakije om te beginnen met de voorbereidingen voor het optreden van vanavond, werd al snel duidelijk dat werkzaamheden op de locatie niet af waren en dat het daarom onveilig was voor zowel de band als het publiek”, schreef de band op Instagram.