Man die 14.000 euro uitgaf ‘om hond te worden’, maakt zijn eerste wandelingetje

Op handen en voeten stappen, kunstjes doen in ruil voor (nep) hondenvoer en nu ook als een echte hond uitgelaten worden. Het is de droom van Toco, een Youtuber met 30.000 abonnees, die uitkomt. Op enkele beelden op zijn Youtube-kanaal is te zien hoe hij – net als een echte hond – aan de leiband een wandelingetje maakt in een park, over de grond rolt en aan andere honden snuffelt. “Al sinds ik klein was, wilde ik een dier zijn. Ik denk dat mijn grootste verlangen is om te transformeren”, vertelde Toco in mei vorig jaar aan MailOnline.

Het is niet geweten wie Toco precies is. Zijn identiteit en gezicht is een groot geheim, hij wil namelijk niet dat mensen uit zijn omgeving hem beoordelen. “Ik wil niet dat mijn hobby bekend raakt, vooral niet door de mensen met wie ik werk. Ze vinden het raar dat ik een hond wil zijn.” Ook sommige van zijn beste vrienden weten niets van zijn passie. “Mijn vrienden en familie waren erg verbaasd toen ze hoorden dat ik een dier was geworden”, vertelt hij over diegenen die wel op de hoogte zijn.

“Je inspireert ons”

De video, die vijf dagen geleden online werd geplaatst, werd intussen al meer dan 100.000 keer bekeken. “Jij inspireert ons om ook onze dromen waar te maken”, klinkt het onder andere bij de reacties onder de video. “Ik hoop dat ik ook het dier word dat ik wil zijn. Je bent een inspiratie voor ons”, schrijft iemand anders.

Het kostuum werd gemaakt door het Japanse bedrijf Zeppet, dat kostuums maakt voor films en reclame. Het maken duurde maar liefst veertig dagen. “We hebben het gemodelleerd naar een collie, en het reproduceert het uiterlijk van een hond die op vier poten loopt”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Op de videobeelden is inderdaad te zien hoe Toco op vier poten wandelt. Dat doet hij met behulp van sandalen zodat hij zijn peperdure pak niet vuil zou maken.