Vzw Broodnodig kan heel wat lege brooddozen vullen dankzij kerstbomenverkoop

Tongeren

In Piringen heeft de vzw Rommelmarkt al voor het derde jaar op rij kerstdennen verkocht. Vorig jaar waren er dat 155, samen met nog eens 33 slingers met lichtjes. Goed voor 625 euro winst. “We organiseren al meer dan tien jaar een rommelmarkt op 15 augustus, maar tijdens de corona kon dat niet en hebben we kerstbomen verkocht”, vertelt Mara Vanheusden.

Het bedrag van 625 euro werd geschonken aan de vzw Broodnodig. Dit initiatief wordt gerund door drie personen: Marijke, haar broer en haar man Kees. Tijdens het schooljaar bedienen ze 15 basisscholen in Limburg, waarvan drie in Tongeren. Ze bestellen brood en beleg in de Colruyt en brengen dat dezelfde ochtend naar de scholen. “We willen hiermee iets doen aan het toenemend probleem van de lege brooddozen”, vertelde Marijke. (diro)