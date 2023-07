KSA Meisjes Wellen wanen zich in wonderland in Landen

Wellen

De KSA-meisjes van Wellen blikken terug op een erg fijn kamp in Landen. De vele speelse activiteiten stonden in het teken van het kampthema ‘KSA in Wonderland(en)’. De leiding speelde dagelijks een toneeltje in het thema van Alice in Wonderland.

“Samen met de leden gingen we dan op zoek naar het konijn van Alice”, vertelt de leiding. “We zijn een keer op uitstap geweest naar de speeltuin en het zwembad, want dat vinden de kinderen altijd heel leuk. We hebben een beetje regen gehad, maar de zon was toch vaak van de partij. De laatste dagen van het kamp kwamen de allerjongste leden er ook bij. We hebben genoten van dit kamp en kijken al uit naar de start van ons nieuwe werkjaar op zaterdag 16 september.”(rudc)

