Duitser Udo Lindenberg (77) staat 18 weken op 1 in Duitse hitparade en breekt zo record van superhit ‘Rivers over Babylon’

Niet langer monsterhit ‘Rivers of Babylon’ van Boney M maar ‘Komet’ van Udo Lindenberg (77) mag voortaan het record op zijn nam schrijven van langste nummer-1 hit ooit in Duitsland. De kranige rocker staat liefst 18 weken bovenaan de hitparade.

Al weken is er buzz over in Duitsland: zal Komet het 45 jaar oude record van Boney M doen sneuvelen. Ja, dus. Komet van Udo Lindenberg staat sinds 3 februari bijna onafgebroken op nummer 1 in de Duitse hitparade. Afgelopen weekend haalde het liedje voor de achttiende keer de top: dat is één week meer dan Rivers of Babylon (Boney M) en Despacito (Louis Fonsi). Het nummer – een duet met rapper Apache 207 – is bovendien Lindenbergs allereerste nummer 1-hit in Duitsland. Bij ons zijn Tones and I met Dance monkey en The Weeknd met Blinding lights recordhouders met 17 weken.

Udo Lindenberg. — © IMAGO

In 1973 had Udo Lindenberg bij ons een bescheiden radiohit met Alles klar auf der Andrea Doria. Daar bleef het bij. Maar in Duitsland is Lindenberg wel een heel grote naam. In 1969 zat hij – als drummer – bij de eerste Duitse folkrockgroep City Preachers, maar hij ging al gauw solo, als protestzanger. Lindenberg beukte tegen het IJzeren Gordijn. In de single Rock ’n roll arena in Jena droomde hij luidop van een tournee door Oost-Duitsland (waar de stad Jena gelegen was). Hij schonk zelfs zijn lederen jas aan DDR-leider Honecker, maar het mocht niet baten.

Lindenberg is niet alleen rocker, hij is ook filmacteur (in onder andere Atlantic affairs), auteur (van onder andere Albert Alptraum bis Votan Wahnwitz) en schilder.

Hotelgast

Lindenberg zingt in Komet over de afdruk die hij zal nalaten op de wereld. De bijhorende clip vertelt een heel andere verhaal. Lindenberg is advocaat in de rechtbank waar rapper Apache 207 voor geweldplegingen wordt veroordeeld tot huisarrest, op een zelf te kiezen plaats. Op het einde van de clip roken Lindenberg en Apache samen sigaren op het balkon van een hotelkamer.

Hotel Atlantic. — © Hamburg Tourismus.

Het gaat om de kamer van hotel Atlantic aan de An der Alster Strasse in Hamburg, waar Lindenberg al 27 jaar woont. Een viersterrenhotel van de Marriot Group waar Lindenberg drie kamers heeft waarvan hij één mocht ombouwen tot opnamestudio. De hoteldirectie gaf Lindenberg ook toestemming om in zijn vertrekken te roken. Over de huurprijs zijn beide partijen discreet maar Lindenberg zegt dat ze een “interessante deal” hebben.

In de Neue Osnabrücker Zeitung zei Lindenberg onlangs waarom hij liever op hotel woont dan in een huis. “Ik heb hier alle rust en zorg die ik nodig heb. En wanneer ik volk wil zien, dan ga ik naar de bar waar continue nieuwe mensen komen en ik dus altijd nieuwe gesprekken kan voeren.”

Lindenberg is nooit getrouwd en heeft geen kinderen. Hij heeft wel een lange relatie met de 31 jaar jongere fotografe Tine Acke.

Udo Lindenberg en zijn vriendin Tina Acke. — © IMAGO

Mensaap

In 2019 hebben wetenschappers van de universiteit van Tübingen een fossiel van een tot dan toe onbekende mensapensoort de naam Udo gegeven. “Omdat de dag dat we het fossiel opgroeven in 2016 net de 70ste verjaardag van Lindenberg was, en we op de radio enkel maar zijn liedjes hoorden”, zeggen de onderzoekers.