95 gemeenten geven voortaan financiële steun aan huizenkopers uit de streek: ontdek hier om welke gemeenten het gaat

Van de Vlaamse Rand tot aan de kust. 95 gemeenten verspreid over Vlaanderen, waar de vastgoedprijzen de pan uitswingen staan op de nieuwe lijst voor het decreet ‘Wonen in eigen streek’. Daarmee wil de Vlaamse regering vermijden dat jonge mensen die geboren en getogen zijn in een dure gemeente er wegtrekken, omdat de prijzen onbetaalbaar worden. Concreet komt het erop neer dat gemeenten de prijs drukken door 50 tot 100 procent van het grondaandeel van de woning te betalen. De koper neemt de rest van de grond en de prijs van de daarop gebouwde woning voor z’n rekening. De Vlaamse regering maakte ook de loondrempels bekend waaraan kandidaat-kopers moeten voldoen. Wie financiële steun wil, moet een minimuminkomen van 12.078 euro hebben. Het maximuminkomen ligt vast op 77.301 euro voor een koppel en op 53.145 euro voor een alleenstaande.

© Peter Hilz

Alleen wie aan deze drempelwaarden voldoet en minstens vijf opeenvolgende jaren in de gemeente of een buurgemeente gewoond heeft tijdens de afgelopen tien jaar, komt in aanmerking. Bovendien moet de koper ook minstens twintig jaar in de gekochte woning blijven wonen. Wie sneller wil verkopen, betaalt een percentage van de meerwaarde als ‘boete’ aan de gemeente. Het grondaandeel stroomt automatisch terug naar de gemeentekas.

Sociaal weefsel

“Wij zijn blij dat de Vlaamse regering dit mogelijk maakt”, reageert Bart Seldeslachts (N-VA), burgemeester van Kontich, een van de gemeenten op de lijst. “Zo kunnen we jonge mensen ondersteunen en moeten zij niet noodgedwongen het sociaal weefsel van hun eigen gemeente achterlaten.” Ook Sophie De Wit (N-VA), burgemeester van Aartselaar, reageert positief. “Wij hebben op eigen houtje al dergelijke projecten gerealiseerd. Maar dit decreet geeft ons nog extra mogelijkheden. Al moet wel gezegd dat de gronden schaars zijn en we niet iedereen kunnen helpen.”

Maar lang niet alle gemeenten op de lijst lopen hier warm voor. Volgens André Van de Vijver (Groen), burgemeester van Zwijndrecht, “is het niet aan een gemeente om dit soort initiatieven te nemen”.“De Vlaamse regering zou zich beter concentreren op de bouw van sociale woningen”, zegt hij. “Het is een mooi project, maar duur”, vat Gerda Van den Brande (N-VA), burgemeester van Meise, het gevoel van vele collega-burgemeesters samen. “Op één jaar voor de verkiezingen hebben weinig gemeenten hier budget voor”, zegt ook Bart Clerckx (CD&V), burgemeester van Oud-Heverlee.

Wie erop rekent om met hulp van de gemeente een huis te kopen, zal dus waarschijnlijk nog even geduld moeten hebben tot na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.