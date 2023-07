Terrorist Sofien Ayari zal strafvermindering van minstens tien jaar krijgen

Ayari werd dinsdag vrijgesproken voor terroristische moord en poging tot moord, maar wel schuldig bevonden aan deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Daarvoor riskeert hij maximaal tien jaar cel. In 2018 werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst op 15 maart 2016.

Door een bepaling die vandaag niet meer in het Strafwetboek staat, wordt de straf die Ayari kreeg voor de schietpartij in Vorst op 15 maart 2016 echter geschrapt. Zo voorzag artikel 61 van het Strafwetboek dat een criminele straf, uitgesproken door het hof van assisen, een correctionele straf opslorpt die eerder werd uitgesproken. De logica daarachter is dat een criminele straf zwaarder is dan een correctionele straf, maar dat is bij Ayari niet het geval.

Het artikel werd in 2019 geschrapt uit het Strafwetboek, maar omdat de aanslagen in 2016 plaatsvonden, is het voor Ayari wel nog van toepassing. De celstraf van maximum tien jaar die hij in september krijgt, zal dus de celstraf van 2018 vervangen.

Ayari, die sinds 2016 in de gevangenis zit, werd in 2022 veroordeeld tot dertig jaar cel voor zijn rol in de aanslagen in Parijs. Hij zal dus sowieso niet snel vrijkomen.