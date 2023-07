Honderden dode pinguïns spoelen aan in Uruguay

Zondag spoelde een honderdtal grienden aan op de kust van Australië, maar aan de andere kant van de Stille Oceaan, in het Zuid-Amerikaanse Uruguay, zijn de afgelopen weken minstens 2.000 dode pinguïns aangespoeld. De doodsoorzaak is nog niet achterhaald, maar vogelgriep is volgens het Uruguayaanse ministerie van Milieu uitgesloten.