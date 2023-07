VIDEO. Dichter bij zelf op een Premier League-veld staan kom je niet: Youri Tielemans zorgt met bodycam voor unieke beelden tíjdens wedstrijd

Wie in ‘real time’ wil ervaren wat het is om speler te zijn van een club in de Premier League, moet de beelden zeker bekijken. De beelden van zijn eerste speelminuten zijn dan ook spectaculair maar vooral levensecht, vanuit het standpunt van de speler. We krijgen te zien hoe Tielemans zich laat betrekken in het spel, voor de korte combinaties kiest of zich engageert voor het nemen van een hoekschop. Er zijn trouwens niet enkel beelden. Tielemans kreeg ook een microotje opgespeld waardoor we perfect zijn aanwijzingen kunnen volgen.

Het experiment vond plaats tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Aston Villa en Newcastle, gespeeld in het Amerikaanse Philadelphia. Of het de bedoeling om dit ook tijdens wedstrijden van de Premier League te gebruiken, is niet duidelijk.