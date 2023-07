Red Bull verlegt aandacht al naar Formule 1-auto van 2024

Teambaas Christian Horner is al druk bezig met de voorbereiding voor volgend seizoen. — © Getty Images via AFP

Volgens teambaas Christian Horner is die visie al nodig om te voorkomen dat Red Bull volgend jaar terugvalt vanwege “het aanzienlijke tekort” aan tijd dat het team tot zijn beschikking heeft in de windtunnel.

“Met de beperking van de tijd die wij in de windtunnel hebben, moeten we onze keuzes maken en dus moeten we nu veel aandacht besteden aan volgend jaar om ervoor te zorgen dat we niet achteropraken”, zegt Horner tegen Sky Sports.

Budgetplafond

Als kampioen van 2022 heeft Red Bull van alle teams het minste aantal uren in de windtunnel beschikbaar. Dat zijn de regels. Daar is de straf nog bovenop gekomen die Red Bull kreeg voor het overschrijden van het budgetplafond in 2022. Behalve een miljoenenboete werd ook de tijd in de windtunnel teruggebracht. “De hoeveelheid runs die wij per week mogen doen in de windtunnel, is aanzienlijk minder dan die van de andere teams. Dus moeten we heel selectief zijn”, aldus Horner.

Red Bull introduceerde afgelopen weekend bij de Grote Prijs van Hongarije een stevige update aan aerodynamica. Het kwam er in de trainingen en kwalificatie nog niet zo uit, maar in de race was Verstappen onnavolgbaar. Hij won met een voorsprong van 33 seconden op nummer 2 Lando Norris en boekte zijn negende zege van het seizoen. Na elf races leidt hij het kampioenschap met 281 punten, 110 meer dan zijn teamgenoot Sergio Pérez, de nummer 2 in de WK-stand.