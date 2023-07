Strengere regels rond openbare aanbestedingen moeten buitenlandse spionage vermijden

Overheidsopdrachten voor de installatie van camera’s, de aanlevering van scanners voor de douane of opdrachten in de buurt van kritieke infrastructuur: ze houden een risico in op spionage en sabotage door buitenlandse mogendheden. Staatsveiligheid heeft daarom nieuwe regels uitgewerkt om dat risico zo klein mogelijk te houden, meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Concreet wordt het verplicht om bij het uitschrijven van een overheidsopdracht aan de hand van een zogenaamde ‘quickscan’ na te gaan of die opdracht een risico vormt voor de nationale veiligheid. Als dat het geval is gelden er een aantal bijkomende voorzorgsmaatregelen. Bedrijven die niet kunnen garanderen dat de gegevens worden beveiligd, kunnen bijvoorbeeld uitgesloten worden van leveringen, werken of diensten voor militaire of gevoelige doeleinden. Indien nodig kan de opdracht zelfs beperkt worden tot bedrijven uit de Europese Economische Ruimte.

Cyberveiligheid waarborgen

Ook indien het niet gaat om militaire of gevoelige doeleinden zijn er extra maatregelen mogelijk om af te wijken van de normale regels rond openbare aanbestedingen. Alleen moet er dan extra gemotiveerd worden waarom bepaalde bedrijven geweigerd worden. De nieuwe regels werden opgelijst in een omzendbrief.

“Vrije concurrentie bij overheidsopdrachten is belangrijk, maar dit mag ons niet blind maken voor bepaalde risico’s wanneer het gaat om onze nationale veiligheid en strategische belangen”, duidt Van Quickenborne. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) is “ervan overtuigd dat we met deze nieuwe regels en in combinatie met onze forse investeringen in onze inlichtingendiensten en cyberveiligheid onze nationale veiligheidsbelangen beter kunnen waarborgen”.