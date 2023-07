Geen halve finales voor Belgische zwemmers op WK zwemmen in Fukuoka

Op het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka heeft geen enkele Belgische zwemmer zich kunnen plaatsen voor de halve finale. Ook de aflossingsploeg bij de vrouwen werd in de reeksen uitgeschakeld.

De Belgische aflossingsploeg met daarin Valentine Dumont, Lotte Vanhauwaert, Fleur Verdonck en Lana Ravelingien hebben zich donderdag op de 4x200 meter aflossing in de vrije slag bij de vrouwen op het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka niet kunnen plaatsen voor de finale. Onze landgenotes zetten in de tweede reeks 8:06.94 op de tabellen, goed voor de 17de tijd. Enkel de top acht mag door naar de finale.

Noah De Schryver kon zich niet plaatsen voor de halve finales van de 200 meter schoolslag op het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka. In de vijfde en tevens laatste reeks tikte onze landgenoot bij zijn WK-debuut aan in 2:12.63, goed voor een 24ste tijd. Enkel de top zestien plaatste zich voor de halve finales. Voor De Schryver betekent dit meteen het einde van zijn WK. In Fukuoka stond hij enkel ingeschreven op de 200m schoolslag.

Roos Vanotterdijk heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vrije slag op het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka. In de achtste en laatste reeks tikte onze landgenote aan in 55.89. De top zestien plaatste zich voor de halve finales. Vanotterdijk klokte de 28ste tijd. Maandag strandde Vanotterdijk in de reeksen van de 100 meter rugslag. Woensdag overleefde ze ook in de 50 meter rugslag de reeksen niet. Zaterdag komt ze nog in actie op de 50m vrije slag. Vanotterdijk besliste op dit WK de 50 en 100 meter vlinderslag niet te zwemmen, vanwege hinder die ze op dit nummer nog ondervindt na een schouderblessure.