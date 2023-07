Voorzitter Brussels hof van beroep daagt Belgische staat voor rechtbank

De voorzitter van het hof van beroep van Brussel, die het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 voorzit, krijgt geen verlenging van haar mandaat. Ze dient beroep in bij de Raad van State.

Laurence Massart, de voorzitter van het Brusselse hof van beroep die bekend werd als de voorzitster van het terreurproces, heeft twee processen aangespannen tegen de Belgische staat: één in kortgeding dat zal behandeld worden door de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, een tweede bij de Raad van State. Dat vernam de Franstalige krant L’Echo uit gerechtelijke bronnen. Massart doet dat omdat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) weigerde haar mandaat te verlengen, waardoor ze nog dit jaar haar functie dreigt te verliezen.

Het mandaat van Massart loopt eind dit jaar af. In december 2018 werd ze benoemd tot voorzitter van het Brusselse hof van beroep. Haar aanstelling was niet onomstreden, onder meer omdat ze nauwelijks tweetalig is. De benoeming van Massart werd aangevochten voor de Raad van State, maar die oordeelde in juni 2020 dat ze kon aanblijven.

Het vijfjarige mandaat kan een keer verlengd worden. Het kabinet van Van Quickenborne bevestigt dat die aanvraag tot verlenging is afgewezen.