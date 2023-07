Lizzo neemt het op voor gepeste Monroe (11) tijdens concert: “Je zult het voortaan via mij moeten doen!”

De Amerikaanse zangeres Lizzo (35) staat erom bekend boodschappen van body positivity en liefde voor jezelf te verspreiden. En dat was dit weekend ook niet anders toen ze haar concert in Sydney onderbrak om de 11-jarige Monroe, die online wordt gepest, een hart onder de riem te steken.

In video’s die gedeeld werden door concertgangers is te zien hoe de zangeres vraagt of Monroe - die een groot bord vast heeft waarop geschreven staat: “Help me om mijn haters te tonen dat ik 100% die b*tch ben” - hulp nodig heeft. Het jonge meisje doet vervolgens haar hartverscheurend verhaal. “Ik word gepest op sociale media en ze vertellen me altijd dat ik niet goed genoeg ben”, klinkt het. “Omdat ik graag dans en zing en wil zijn zoals jij.”

Op verzoek van Lizzo mocht Monroe het podium op, waar ze enkele bemoedigende woorden kreeg en werd toegejuicht door het publiek terwijl ze een dansje deed. “De woorden die we zeggen hebben een langdurig effect op mensen”, zegt de zangeres. “Je kunt alles - en je bent nog zo jong, je kan de grootste danseres ter wereld worden.”

De ‘Truth Hurts’ -zangeres nam nog een persoonlijke videoboodschap op, die Monroe aan haar haters kon laten zien. “Praat niet meer over mijn vriendin Monroe! Je zal het voortaan via mij moeten doen. Ze is een ster, ze is een diva!”

