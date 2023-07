Michy Batshuayi pikt handvol minuten mee in forfaitzege Fenerbahçe in voorronde Conference League

Het Turkse Fenerbahçe heeft woensdagavond in zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde in de Conference League geen spaander heel gelaten van het Moldavische Zimbru. Fener haalde uit met 5-0.

Na nog geen kwartier spelen lag de wedstrijd al in een beslissende plooi door toedoen van Ferdi Kadioglu (11.) en Ryan Kent (14.). Net voorbij het uur diepten aanvoerder Edin Dzeko (61.) en Sebastian Szymanski (63.) verder uit, alvorens Joshua King (88.) in de slotfase de forfaitcijfers voltrok. Michy Batshuayi kwam Dzeko aflossen in de 84e minuut.

De return in Chisinau volgt volgende week dinsdagavond.

Uitslagen:

Struga (Mac) - Buducnost Podgorica (Mnt) 1-0

FC RFS (Let) - Sabah (Aze) 0-2

Midtjylland (Den) - Progrès (Lux) 2-0

CSKA Sofia (Bul) - FCSB (Roe) 0-1

Neman (WRU) - Balzan (Mnt) 2-0

Fenerbahçe (Tur) - Zimbru (Mol) 5-0