Karin De Ruyck put kracht uit de tatoeage die ze liet zetten met de as van haar overleden zoon en kleinkinderen. — © Foto Kurt

Karin De Ruyck (56) verloor in één klap haar zoon Alyas De Burchgraeve (25) en haar twee kleinkinderen Joshua (4) en Lorina (9 maanden) bij een hevige brand in Gent. Een tatoeage met hun as biedt haar vandaag troost.