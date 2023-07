Oostende

Bij een verkeersongeval in Oostende is woensdagavond een 37-jarige motorrijder uit Oostende om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde op de R31 Tweebruggenstraat, ter hoogte van de Konterdambruggen, in de richting van Bredene. De dertiger had geen schijn van kans toen een wagen de baan overstak op een plaats waar dat niet mag. De autobestuurder blies ‘alarm’.