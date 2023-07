Bashir Abdi voor vierde keer papa: “Gezegend met een dochtertje”

“Blessed with a baby girl.” Zo kondigt Bashir Abdi op Twitter aan dat hij voor de vierde keer papa is geworden. De Belgische langeafstandsloper en zijn vrouw Nimo kregen er vandaag dus een dochtertje bij: Khadija. Het koppel had al twee dochtertjes (Kahdra en Maryan) - en één zoontje (Ibrahim).