VIDEO. Basketbalster Kevin Durant doet ophefmakende uitspraak: “Iedereen in de NBA rookt cannabis, het is zoals wijn drinken”

De voorlopig laatste basketballer die voor cannabisgebruik geschorst werd, is Thabo Sefolosha (Houston) in 2018. Sinds 2020 worden NBA-spelers niet meer gecontroleerd op het gebruik van marihuana. Een jaar later werd het vrije gebruik ervan zelfs opgenomen in een overeenkomst tussen de Amerikaanse basketbalcompetitie en de spelersvakbond.

Met dank aan Durant. Die overtuigde grote baas Adam Silver nadat hij die zelf had opgebeld.

“Ik had het gevoel dat het gewoon een ding aan het worden was in ons land en de wereld”, aldus Durant in een interview met CNBC. “Er kleefde altijd een soort stigma aan, maar dat was nu niet meer zo negatief als voordien. Er zijn geen negatieve effecten, dus het was tijd om het van de dopinglijst af te halen. En Adam ging met mij akkoord. Of ik een pionier ben? Nee, ik hou gewoon van die plant. Adam rook het ook al toen ik in de kamer binnenwandelde, dus ik moest niet zo veel zeggen. Hij wist meteen welke richting het uit zou gaan. Dit is de NBA, iedereen doet het. Tegenwoordig is het als een glas wijn drinken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Durant sprak eerder al eens openlijk over zijn cannabisgebruik in het Netflix-programma ‘My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman’. Toen zei de Amerikaanse basketter dat hij een joint had geraakt vlak voor de opname en dat hij op het moment zelf high was.

Durant investeerde ook samen met rapper Snoop Dogg in een cannabis start-up Dutchie en probeert met zijn mediamerk Boardroom het stigma rond marihuana te doorbreken.