Patro-kapitein Wouter Corstjens maakt comeback in oefenzege na hersenschudding

“Rochefort koestert dit seizoen titelambities”, waarschuwde trainer Stijn Stijnen vooraf nog. “Seraing speelde hier zopas nog 2-2 gelijk. Het wordt dus een interessante test voor ons.” Dat belette zijn paars-witte garde niet om al snel de score te openen. Na acht minuten trof Sam Bruce raak via een Naamse verdediger. Toen Roman Ferber even na het halfuur met een heerlijke treffer de score verdubbelde, leek een ruime zege in de maak. Maar dat was buiten de stugge Waalse defensie gerekend, die de rest van de wedstrijd standhield.

Wouter Corstjens was een opvallende naam op het wedstrijdblad. De verdediger, die twee weken geleden nog afgevoerd werd naar het ziekenhuis met een hersenschudding, maakte zijn wederoptreden. De Patro-kapitein werd gewisseld aan de rust.