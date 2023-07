PODCAST KOERS. “Lotte Kopecky verbaast ons niet meer als ze uithaalt zoals in de openingsrit van de Tour”

De Tour is voorbij, leve de Tour de France Femmes! Lotte Kopecky ontvouwde in de openingsrit een fantastisch geheim plan en schittert nog steeds in het geel. Ook Julie Van De Velde wist ons te beroeren door op de schoonste en wreedste manier naast een etappezege te grijpen. Terwijl het duel Vollering-Van Vleuten zich aankondigt als een thriller, probeert Remco Evenepoel naar een derde zege in de Clásica San Sebastián te fietsen en stoomt Tadej Pogacar zich in alle geheim klaar voor het WK. Ja, toch? Wat een heerlijke wielerdagen, zo stellen wielerredacteur Guy Van Den Langenbergh en podcasthost Michaël Van Damme vast.