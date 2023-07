Oeps: jongetje (3) valt in slaap wanneer hij ringen naar altaar moet brengen

De 3-jarige Seijun Kai uit de Filipijnen was dolblij toen hij door zijn ouders gekozen werd als ringdrager op hun huwelijk. En toen de dag eindelijk aanbrak, zat hij in zijn elektrisch autootje klaar om de ringen af te geven. Zijn normale middagdutje viel echter samen met de ceremonie en dus dommelde hij in voordat hij aan de beurt was. Dat zorgde voor hilarische beelden toen zijn wagentje naar voren werd gereden.