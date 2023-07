VIDEO. Niet gekeken? Geen probleem! Toptennisser Pablo Cuevas pakt (opnieuw) uit met aartsmoeilijke bal tussen de benen

Pablo Cuevas heeft een waanzinnige specialiteit: de no-look tweener. Afgelopen weekend toonde de Uruguayaanse tennisser de bijzondere slag niet voor het eerst in zijn loopbaan.

Cuevas stond ooit in de top 20 van de ATP-ranking, maar bezet momenteel de 819ste plaats. Hij kwam in Umag ook niet door de eerste voorronde van de Croatia Open heen, maar niet voordat hij het publiek op de banken kreeg. De Oostenrijker Filip Misolic had geen antwoord op de verrassende actie van zijn tegenstander.

Het is dus niet de eerste keer dat Cuevas dit doet. Eerder verraste hij niemand minder dan Stefanos Tsitsipas met deze truc.