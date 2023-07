“Kletsnatte voormiddag en frisse temperaturen”

Donderdagvoormiddag blijft het vaak nat. Uiteindelijk zal er tegen de middag op de meeste plaatsen meer dan 15 liter per vierkante meter zijn gevallen, te rekenen vanaf middernacht.

Namiddag blijft het overwegend bewolkt maar grotendeels droog. Hier en daar kunnen er nog eens wat druppels vallen, maar veel zal het niet meer voorstellen.

De temperatuur blijft vanwege de vele dikke wolken steken beneden 20°C. Het gebeurt niet zo vaak dat we in juli geen warme dag kunnen noteren, al is dit nu ook weer niet hoogst uitzonderlijk.

De wind komt uit het zuidwesten en haalt gemiddeld 4 Beaufort.

Bekijk hier het weer van de komende dagen.