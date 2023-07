Na de fans halen nu ook Inter-iconen uit naar “verrader” Romelu Lukaku: “Hij steekt de club gewoon een mes in de rug”

Het is nog steeds onduidelijk waar de toekomst van Romelu Lukaku ligt. De Rode Duivel mag beschikken bij Chelsea, maar ondanks verschillende gegadigden is het nog niet tot een transfer gekomen. Bij Inter zijn ze ‘Big Rom’ intussen spuugzat.

Dat bleek eerder al toen de ‘Curva Nord’ (de harde kern van de Italiaanse club) een officieel statement de wereld instuurde nadat werd dat Lukaku onderhandeld had met grote rivaal Juventus. “Wij hebben jou verdedigd tijdens je moeilijke periode, maar jij, Romelu, hebt ons nu allemaal verraden”, klonk het.

Intussen lijkt de Oude Dame zowat zijn enige optie om in Europa te kunnen blijven, want de andere mogelijkheid is het groffe geld in Saoedi-Arabië. Juventus zou echter eerst Dusan Vlahovic moeten verkopen. De Servische spits wordt gelinkt aan onder anderen PSG, Real Madrid en Bayern, maar tot een officieel bod kwam het voorlopig niet. Juve zou volgend Italiaanse bronnen dan ook 80 tot 90 miljoen euro willen voor de 23-jarige Vlahovic.

In het doorgaans goed geïnformeerd La Stampa klinkt het woensdag echter dat Juventus toch een poging wil doen om Lukaku te kopen ongedacht de situatie rond Vlahovic. Dat zou dan wel met een huur plus aankoopoptie moeten gebeuren, een scenario dat Chelsea niet ziet zitten. De Italiaanse recordkampioen zou 40 miljoen willen bieden voor Lukaku bij een vertrek van Vlahovic. Nieuwbakken sportief directeur Cristiano Guintoli zou alvast naar Engeland trekken om Chelsea te ontmoeten en de opties te bekijken. Hij zou er ook Leicester spreken omtrent de overgang van Timothy Castagne. Trainer Max Allegri zou de Rode Duivel - met wie Juve een persoonlijk akkoord heeft en die zo’n 15 miljoen moet kosten - verkiezen boven Emil Holm van Spezia.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Mes in de rug”

Maar terug naar Lukaku. Intussen hebben ook twee Inter-iconen zich laten horen omtrent de houding van de Rode Duivel: ex-voorzitter Massimo Moratti en gewezen speler Marco Materazzi.

“Lukaku slaat een mal figuur”, aldus Moratti bij Radio Kiss Kiss. “Het is helemaal oké dat voetballers het maximale uit hun korte carrière willen halen, ook economisch gezien, maar om dan onze club zo te verraden? Romelu had hier de tijd van zijn leven en de club stond dicht bij hem, maar dit zijn gewoon slechte beslissingen van hem.”

“Het is correct dat Inter nu andere keuzes maakt omtrent de spitsenrol, met het aantrekken van Marcus Thuram”, stelt Materazzi bij La Gazzetta dello Sport. “Iedereen is namelijk verantwoordelijk voor zijn eigen acties. En iedereen weet dat Inter drie keer voor Lukaku ging. De eerste keer toen ze hem gingen halen bij Manchester United, de tweede keer door hem opnieuw een kans te geven na zijn vertrek naar Chelsea en de derde keer door duidelijk te maken dat ze hem wilden overkopen. Ik ben altijd grote van geweest van Romelu, maar hij moet eens duidelijkheid scheppen. Hij zou zoals André Onana (die naar Man United vertrok deze zomer, red.) moeten zijn, een gentleman die het nodige respect verdient. Dat Lukaku met een open hart eens zegt wat hij voelt, zodat er geen misverstanden meer zijn. Ik weet dat hij om Inter gaf, maar ook dat Inter enorm veel om hem gaf. Praten is de beste optie, voor alle betrokken partijen. Nog nooit zag je een speler zijn Chelsea-droom vervullen door te vertrekken na het winnen van de Italiaanse titel, om dan een jaar later terug te keren als de verloren zoon en dan Inter een mes in de rug te steken.”