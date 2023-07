Lommel SK shopt in Colombia, Krastev naar MLS

Lommel SK maakte woensdag de komst van Jhon Banguera (19) officieel bekend. De Colombiaanse centrale verdediger tekende een contract tot 2028 in het Soevereinstadion. De Noord-Limburgers betaalden naar verluidt 1,6 miljoen euro aan zijn Colombiaanse club Envigado FC.

Langs uitgaande kant vond City Football Group een oplossing voor Filip Krastev (21), die uiteindelijk geen enkele minuut in het Lommelse shirt speelde. De Bulgaarse middenvelder wordt één seizoen uitgeleend aan het Amerikaanse Los Angeles FC. Leuk detail: begin september speelt LAFC tegen het Inter Miami van Lionel Messi. Het is al de vijfde uitleenbeurt in drie jaar voor Krastev.

Ondertussen onderhouden Alonso Martinez, Jordan Attah Kadiri en Vinicius Souza hun conditie in Manchester in afwachting van een nieuwe uitdaging. Zaterdag oefent Lommel SK tegen Jong PSV.