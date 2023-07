Vergis u niet: de leider in het puntenklassement in de Ronde van Wallonië draagt wel degelijk de gele trui. — © BELGA

De Ronde van Wallonië eindigde in Aubel, vlak over de taalgrens bij Voeren. De ritzege ging naar Andrea Bagioli, de eindzege naar Filippo Ganna en de puntentrui naar Timo Kielich. Maar na afloop ging het vooral over de chaos omdat de renners verkeerd waren gereden.