Tennismama Yanina Wickmayer haalt de kwartfinales in Polen en kan de top 100 al ruiken: “Dit is ongelofelijk”

Yanina Wickmayer (WTA 109) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA 250-toernooi in het Poolse Warschau (hard/259.303 dollar). De Tsjechische Tereza Martincova legde haar geen strobreed in de weg en ging na 1 uur en 18 minuten onderuit met 6-2 en 6-2.

“Ik heb van begin tot einde heel goed gespeeld vandaag”, gaf Wickmayer te kennen na haar zege. “Het doel was om haar op elk punt onder druk te zetten en dat heeft goed gewerkt. Ik ben heel blij om agressief tennis te kunnen spelen, met constante drang naar voren en afwerking aan het net wanneer het mogelijk is.”

Het is overigens de eerste keer sinds september 2017 dat Wickmayer in de kwartfinales van een WTA 250-toernooi staat. Dankzij haar prestaties rukt ze voorlopig op naar de 101e plaats op de WTA-ranking. Ze krijgt zo de top 100 in het vizier.

“De top 100 is nakend, ongelofelijk”, liet ze zich uit. “Ik ben heel blij en gelukkig. Ik wist dat het mogelijk was als ik hard zou werken, maar niet dat het zo snel zou gebeuren.”

Vrijdag neemt Wickmayer het voor een stek bij de laatste vier op tegen de Britse Heather Watson (WTA 146), haar dubbelpartner in Warschau, of de Wit-Russische Yuliya Hatouka (WTA 240).

“Watson verkeert ook in grootse vorm de laatste weken. Hatouka ken ik minder, maar dat ze vanuit de kwalificaties zo ver doorgestoomd is, betekent dat ze het niveau heeft”, aldus Wickmayer.