Nafi Thiam treedt op BK atletiek aan in het speerwerpen en 100m horden

Nafi Thiam neemt komend weekend op de Belgische atletiekkampioenschappen in het Julien Saelensstadion in Brugge deel aan het speerwerpen (zaterdag) en de 100 meter horden (zondag), zo maakte de Koninklijke Belgische Atletiekbond woensdag bekend.

Vorige week raakte bekend dat de tweevoudige olympische kampioene in de zevenkamp vanwege een kleine blessure verstek moest geven voor de Diamond League-meetings van Monaco en Londen. “Uit voorzorg”, zo liet haar management weten. “Het BK blijft op haar planning staan.” Thiam zegde eerder al toe voor het BK, maar het was nog niet geweten in welke disciplines ze er zou aantreden.

Voor de Belgische atleten is het BK de laatste kans om zich alsnog te kwalificeren voor de wereldkampioenschappen van volgende maand in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Voor Thiam is het de laatste voorbereidingswedstrijd op het WK, waar ze haar titel zal verdedigen.